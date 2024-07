Più di 36 milioni sono stati ridistribuiti sul territorio

Fra ricadute dirette (36 milioni), indirette (3 milioni) e indotte (16 milioni), il valore condiviso generato dal gruppo Acinque in Brianza nel 2023 è di 55 milioni di euro, di cui 36,8 milioni redistribuiti sul territorio. Il valore condiviso rappresenta proprio l’insieme delle ricadute socioeconomiche e occupazionali di un’azienda, di cui beneficiano cittadini e istituzioni. Sono 11,8 i milioni di euro investiti dall’azienda nella provincia, e 9 i milioni spesi per ordini a fornitori locali. Tanto viene fatto anche in termini di solidarietà: Acinque ha sostenuto progetti e associazioni con oltre 260mila euro di fondi rilasciati attraverso sponsorizzazioni, liberalità e contributi a fondazioni per iniziative sportive, culturali e sociali, e per fronteggiare le diverse forme di povertà (settore in cui ha sostenuto 14 attività mirate in provincia). Significativo è inoltre il lavoro creato: l’anno scorso ci sono stati 17 nuovi assunti, di cui il 53% sotto i 35 anni. Dei 349 occupati con le attività del gruppo, 221 sono all’interno del territorio, ed ogni 3 dipendenti, la società ha generato 2 occupati aggiuntivi nel resto della filiera e dell’indotto. "Risultati importanti – commenta Gianni Caimi (nella foto), presidente di Assolombarda Monza e Brianza, presente al convegno – frutto di una rete che crea valore condiviso. Noi qui a Monza e Brianza viviamo un microcosmo virtuoso. C’è uno spirito collaborativo che non c’è da altre parti".

A.S.