Sette anni per la ciclabile e ora mancano pochi metri: ma da un anno non spostano i pali della luce

Lissone (Monza e Brianza), 4 dicembre 2023 – Per terminarla mancano solo pochi metri, giusto il collegamento con il percorso che già esiste a Vedano e che da lì porta al Parco di Monza. Pochi metri che sono però bloccati da mesi, perché per completare l’opera occorre spostare i pali della luce, intervento che il Comune ha chiesto da oltre un anno all’azienda elettrica e che, pare, dovrebbe essere finalmente realizzato all’inizio del 2024.

La pista ciclabile di via Pacinotti, che permetterà di raggiungere in bici in tutta sicurezza il Parco, ha assunto i contorni dell’opera infinita: cominciata 7 anni fa col primo tratto fino a via Majorana, ha visto nel 2021 la partenza del secondo e ultimo lotto fino a via Europa, ma non ancora la fine.

A chiedere conto della situazione sono stati, nell’ultimo Consiglio comunale, i rappresentanti della lista civica d’opposizione Il Listone, che con un’interrogazione hanno chiesto all’Amministrazione "quando cominceranno i lavori" per costruire il tratto finale mancante della ciclabile, "indispensabile per collegare Lissone a Vedano e quindi al Parco" e per cui già c’erano progetto e fondi, e "la data di fine lavori prevista", oltre che le ragioni del ritardo. Le opere di completamento della pista "sono state sospese in attesa della rimozione da parte di E-Distribuzione dei vecchi pali della luce nel tratto finale di via Pacinotti", ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Oscar Bonafè. Intervento che "è stato richiesto da oltre un anno – ha chiarito l’assessore – e la cui esecuzione ci è stato riferito esser stata programmata dall’azienda per inizio 2024".

L’appalto per l’ultimazione del tratto di ciclabile su via Europa e per l’attraversamento verso Vedano è stato affidato a fine maggio 2023. Una volta rimossi i pali, verrà terminata la pista "con la sistemazione delle asfaltature e della segnaletica in via Pacinotti – ha concluso Bonafè –. Verrà quindi realizzato entro la primavera il tratto su via Europa verso Vedano e il Parco di Monza".

Ferma anche la pista che corre lungo viale della Repubblica e viale Martiri della Libertà. In gran parte realizzata, per completarla mancano solo i tratti dietro al cimitero e da via Di Vittorio a via Vecellio. Dopo ritardi e problemi, d’accordo con la ditta interessata il Comune ha rescisso l’appalto, che ora dovrà essere rifatto e assegnato a un’altra impresa.