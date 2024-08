Palestre pronte per gli studenti. Interventi in dirittura d’arrivo dopo i lavori da 500mila euro

Le scuole di Monza si rifanno il look. Si sta concludendo la ristrutturazione delle palestre Ardigò, Tacoli e Zucchi: verranno ultimate nei prossimi giorni, consegnando quindi spazi rinnovati ai 3 istituti scolastici prima del rientro in aula degli studenti. Tre interventi che, tra costo dei lavori e progettazione, hanno comportato una spesa rispettivamente di 130mila euro, 165.962 euro e 220mila euro, per un totale di oltre 515mila euro investiti. Le opere serviranno a rendere le palestre utilizzabili anche per spettacoli pubblici. Alla palestra Ardigò sono stati rinnovati i servizi igienici e gli spogliatoi delle squadre, per renderli accessibili ai disabili, con l’aggiunta di un nuovo spogliatoio per l’ arbitro e servizi igienici ad hoc per infermeria. Il deposito degli attrezzi ginnici è stato frazionato: uno ad uso della scuola e uno ad uso delle società sportive. A completare il quadro, l’adeguamento degli impianti elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento e fognario, oltre all’installazione di nuovi climatizzatori. La struttura, una volta completato l’iter, potrà ospitare fino a 440 spettatori, più 4 disabili, come richiesto dalle società di rotellistica. Alla palestra Tacoli invece è stata sostituita la vecchia centrale termica con un nuovo impianto di riscaldamento e un impianto di produzione di acqua calda sanitaria, nell’ottica di efficientamento energetico delle strutture sportive del territorio. Sono previsti ulteriori lavori di adeguamento, ma se ne parlerà l’estate prossima, per limitare i disagi per scuola e associazioni.

Pavimenti nuovi nelle due palestre della scuola media Zucchi, dove è stata installata anche una rampa per disabili, per permettere l’accesso alla struttura durante le manifestazioni. Sono stati installati inoltre una rete parapalloni a protezione del controsoffitto, canestri regolabili per basket e minibasket e una tribuna per gli spettatori nella palestra grande. Completano l’intervento altre opere di manutenzione straordinaria sulle due palestre e sui relativi locali accessori. Intanto proseguono pure i lavori sulla palestra della scuola Bellani, che verranno ultimati presumibilmente entro la fine dell’anno. Entro l’inizio del 2025 è poi previsto l’abbattimento, con la successiva ricostruzione, delle medie Bellani: l’edificio e le aree esterne saranno demoliti e rifatti.

"Con la fine dei lavori alle palestre Ardigò, Tacoli e Zucchi – sottolinea l’assessora allo sport Viviana Guidetti (nella foto) – restituiamo agli istituti scolastici e alle società sportive spazi rinnovati, accessibili e in tutto conformi alla normativa. Il rinnovamento delle palestre della città sarà poi presto completato dalla consegna della palestra della scuola Bellani, intervento che si concluderà nell’arco di pochi mesi. Nell’estate del 2025 si interverrà sulle palestre di altri 3 istituti scolastici". Dai primi di agosto sono cominciati anche i lavori impiantistici e di adeguamento edilizio sulla scuola Pianeta Azzurro, che dureranno circa 6 mesi, mentre in autunno partiranno quelli di riqualificazione del tetto della scuola dell’infanzia Cartoccino di via Poliziano, per eliminare i problemi di infiltrazioni d’acqua che da anni affliggono l’edificio.