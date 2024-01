Ormai i suoi proprietari non possono più tenerlo. Nuovi genitori per Leo

Le porte del canile per Leo non si sono ancora aperte, ma i suoi proprietari hanno chiesto aiuto per trovare una famiglia che possa prendersi cura di lui. Per questo breton con pedigree di 12 anni e mezzo Enpa chiede una seconda chance. "Leo è docile e socievole con le persone, anche quelle che non conosce. Bravo a guinzaglio non tira e non sembra avere nessun problema con l’ambiente che lo circonda". Quello di cui Leo ha bisogno è l’amore, oltre al tempo. È un cane abituato a vivere all’esterno, ma non disdegna certo l’appartamento. Per chi è interessato può inviare una email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.