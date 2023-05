Oltre tre chili di droga Arrestati due spacciatori

Oltre 3 chili di droga sequestrati, 2 arresti. L’altro giorno agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno notato in viale Libertà una vettura con al volante un volto noto e lo hanno seguito, intercettando poco dopo uno scambio con un altro uomo al quartiere Cederna. Bloccati, si trattava di un 45enne e un uomo di 40 di Monza e quello che era stato intercettato era uno scambio di droga a domicilio: due panetti di hashish per 200 grammi pagati con 1.500 euro in contanti. In casa del compratore c’erano altri 5 grammi di cocaina, 70 di hashish e 10 di marijuana e soprattutto bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. E nel box del venditore c’erano 2,5 kg di hashish, divisi in 23 panetti, 110 grammi di cocaina e ulteriore denaro. I due uomini sono stati arrestati. L’hashish e la cocaina una volta immessi sul mercato avrebbero garantito un introito illecito di circa 50mila euro.

Dario Crippa