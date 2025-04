Nuoto Club Monza: una vittoria per assicurarsi la vetta del Girone 2

Ormai siamo arrivati nei dintorni del conto alla rovescia. Perché al Nuoto Club Monza, per avere la certezza della conquista della prima posizione, basta una vittoria nelle restanti tre giornate. Se ne parla dopo la pausa pasquale, cioè nel turno in calendario sabato 26 aprile. Allora la capolista del Girone 2 affronterà in trasferta la Pallanuoto Vicenza (ore 19.15, Piscina comunale di Vicenza). Nella partita successiva Monza avrà ancora una volta l’appoggio del tifo dell’impianto di via Murri: l’avversario di sabato 3 maggio sarà l’Aquatica Torino. I granchi concluderanno la stagione regolare sette giorni più tardi: il capolinea sarà la sfida esterna con la Rari Nantes Bologna.

Il settebello allenato da Stefano Ingegneri, intanto, si è imposto per 16-7 nel confronto con la Mestrina. Il responso del testacoda non poteva essere diverso: i padroni di casa hanno gestito l’incontro con la maglia nera senza problemi: come dimostra l’andamento dei quarti, la truppa biancorossa ha archiviato la faccenda nei primi due tempi, chiusi sul 4-1 e sul 3-1.

Negli altri due spezzoni di partita, Monza ha messo da parte un 5-2 e un 4-3. La quart’ultima tappa del campionato ha registrato, causa l’assenza del portiere titolare Valerio Salis, anche l’esordio di Giorgio D’Urso e Tommaso Lamalfa, rispettivamente, classi 2007 e 2008. Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile. Monza ora ha 39 punti. Sulle sue tracce ci sono Pallanuoto Bergamo e Aquatica Torino, staccate di sei lunghezze. Le altre inseguitrici sono Plebiscito Padova (27), Rari Nantes Bologna (26) e Pallanuoto Vicenza (23).

Le prime quattro posizioni garantiscono l’accesso ai playoff. Il primo posto non vale la promozione diretta in A2, ma garantisce un cammino meno accidentato nei playoff. La prima della classe, per esempio, disputa in casa la sfida di ritorno. "I restanti tre incontri – riconosce il viceallenatore Fabio Frison – sono difficili: Vicenza si giocherà contro di noi le ultime speranze di qualificazione".