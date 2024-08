Non solo sport. Spazio Rosmini: "Il nostro pallino è l’inclusione"

Sarà l’associazione Silvia Tremolada a guidare per altri due anni lo Spazio Rosmini di Monza. L’amministrazione comunale ha deciso di estendere il contratto di concessione del Bocciodromo di via Rosmini alla storica realtà monzese che insieme ad altre 8 organizzazioni ha reso, dal 2021 a questa parte, l’impianto sportivo comunale un polo di riferimento per le associazioni che sul territorio si occupano di disabilità, ma anche un luogo di socialità tra i più attivi della città. La Silvia Tremolada - associazione attiva dal 1984 nella promozione dell’attività motoria e sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva - è capofila del progetto “Play more“ (finanziato con un bando ministeriale) e per i prossimi due anni organizzerà le attività che animeranno lo Spazio Rosmini in partenariato con l’Asd Ascot Triante, Rugby Monza, Nuova Artistica Monza, la cooperativa Novo Millennio, Arci Scuotivento, l’associazione culturale Puppefesten, l’associazione Social Time, l’impresa sociale Il Carro, e il sostegno del Comune di Monza. Il bando prevede l’erogazione di 100mila euro per l’organizzazione di attività a fronte di un canone annuo di concessione - da corrispondere al Comune - di 1.280 euro, a cui aggiungere le utenze di acqua, luce e gas. L’avventura dello Spazio Rosmini inizia a luglio 2021 e oggi vive di eventi sociali, corsi di formazione, tornei e attività sportive, ma anche di cultura. La Silvia Tremolada organizza corsi e competizioni di bocce per persone diversamente abili, ma anche corsi ludico-motori, attività di educazione sensoriale attraverso il movimento, autodifesa personale e danza.

E con “Sballiamo“ ci sono corsi di coreografie di ballo per ragazzi con sindrome di Down e autistici, che poi diventano spettacoli in scena al teatro Manzoni. Enorme è il contributo anche delle altre associazioni: Ascot Triante ha le bocce tra le sue discipline; Rugby Monza propone laboratori di rugby; Nuova artistica Monza fa corsi di giocoleria e arti circensi; Novo Millennio organizza tornei sportivi per persone diversamente abili e occasioni di socialità (come anche Social Time e Il Carro), mentre l’aspetto culturale è a cura soprattutto di Arci Scuotivento (con eventi musicali, spettacoli, e incontri culturali) e di Puppefesten, con eventi di intrattenimento per l’infanzia e di sensibilizzazione sociale.

Alessandro Salemi