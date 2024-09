Ninetta è dolcissima e socievole. Una gattina nera a caccia di affetto

Ninetta è stata recuperata a Caponago e insieme a tutta la sua famiglia (il “compagno"“e i 3 cuccioli) è stata trasferita nel gattile sicuro dell’Enpa di Monza. Questa bellissima gatta di un anno e mezzo dal manto completamente nero è alla ricerca di una famiglia. È arrivata nel rifugio a giugno: dai racconti dei volontari emerge che non solo è dolcissima e socievole, ma ama anche le coccole e le attenzioni. "Ninetta è perfetta anche per una famiglia che è alla prima esperienza coi gatti - spiegano -. Se ci sono bambini è importante che siano super rispettosi. Peraltro Ninetta ama giocare ed è molto attiva. Perfetta anche un’abitazione con un giardino da esplorare dopo il dovuto periodo in casa necessario per darle il tempo di ambientarsi". Inviare un’email a adozioniù.gatti@enpamonza.it.