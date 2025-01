Nella ex fabbrica appartamenti a prezzi agevolati

Dove un tempo c’erano i capannoni della vecchia azienda di finissaggio dei tessuti Garbagnati, sorgeranno 29 appartamenti in edilizia convenzionata. Case in vendita e in affitto per famiglie con reddito Isee inferiore a 45mila euro, con un diritto di prelazione di 90 giorni riservato ai nuclei con Isee sotto i 30mila euro. La Giunta ha approvato il primo accordo di edilizia convenzionata che riguarda l’area “Ex Garbagnati” di via Val d’Ossola. L’intesa ha durata trentennale e prevede la realizzazione di oltre 2.400 metri quadrati di alloggi destinati all’edilizia residenziale convenzionata, con l’obiettivo di garantire una casa a chi ne ha più bisogno, riservando particolare attenzione alle famiglie con redditi non elevati.

In base alla convenzione con Arborea Living Il Belvedere, gli alloggi saranno venduti o affittati a prezzi calmierati, rispettando i criteri fissati dalla normativa regionale e comunale. Sono inoltre previsti criteri di accesso rigorosi per garantire che le unità abitative siano destinate a chi non dispone di altre proprietà adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare.

Il piano prevede la costruzione di un edificio di 5 piani con garage interrati e alcuni posti auto scoperti, cortile comune e verde esclusivo di pertinenza degli appartamenti al piano terra. Ognuno dei 29 appartamenti avrà una superficie commerciale massima di 120 metri quadrati, dal bilocale al trilocale. Venti appartamenti disporranno di un’autorimessa nel piano interrato e 9 appartamenti di un posto auto nel cortile, mentre ogni appartamento avrà a disposizione una cantina. Gli alloggi saranno assegnati a prezzi definiti dalla convenzione, calcolati sulla base dei costi di costruzione e delle disposizioni regionali, garantendo così un costo inferiore ai prezzi di mercato della zona. Il Comune avrà il compito di vigilare sull’intero percorso, assicurando il rispetto degli standard qualitativi e il corretto utilizzo delle risorse.

"La firma di questa convenzione – commenta il sindaco, Paolo Pilotto – rappresenta una scelta importante per la città, che vede il diritto alla casa tra le sue esigenze più alte. Questo accordo non è solo un progetto urbanistico, ma una risposta concreta alle esigenze delle famiglie. Con questa iniziativa, infatti, Monza compie un passo avanti per affrontare una delle principali sfide sociali ed economiche, offrendo nuove opportunità abitative alle famiglie e promuovendo un modello di sviluppo urbano attento all’equità e al benessere collettivo". "La convenzione – osserva l’assessore all’edilizia privata, Marco Lamperti – comporta la realizzazione di appartamenti costruttivamente al passo con i tempi e performanti da un punto di vista del risparmio energetico e della tenuta termica".

