Natale al Binario 7: spettacoli teatrali e musica dal vivo per le feste

Il Natale alza il sipario al Binario 7. Si comincia domani alle 20.30 con “Gli anarchici live show“ in Christmas edition. È il nuovo appuntamento del format che porta Radio Binario 7 a teatro e il teatro in onda su Radio Binario 7. Biglietto unico 6 euro. Sarà una serata gentilmente scomoda, offerta a tutto il pubblico, amico e non, con Gregory Bonalumi, Barbara Bertato, Corrado Accordino e Valentina Paiano; musica dal vivo de “I Greekers“. Racconti d’artista, artisti che si svelano, buona musica stonata, divertimento dietro le quinte, oroscopo cinese, barzellette e tanta poesia nell’anima. Una serata per incontrare attori e attrici, registi, protagonisti dello spettacolo, ma anche qualche aspirante futuro artista e aspirante organismo vivente. Per parlare del più e del meno, facendo domande senza risposta, sul passato ma anche ignorando il futuro, immaginando che vita vivranno mai i nostri simili lassù, anarchici galattici in autostop per la galassia.

Mentre sabato appuntamento con “Natale… Racconti di cornamuse“ con i Caledonian Companion: una serata natalizia tra presepi, pastori e cornamuse. In scena una narrazione musicale per raccontare l’antica storia del presepe e della cornamusa nella tradizione del santo Natale con musiche da Irlanda, Francia e Italia. Sul palco il trio di Fabio Rinaudo, parte dei Birkin Tree, il gruppo di punta italiano nell’ambito della musica celtica, unico ensemble straniero a essere stato invitato in festival in Irlanda. Biglietto intero 15 euro. Ma lo spettacolo natalizio per eccellenza sarà “ABC del Natale“, domenica alle 16. Protagonisti, l’Asino e il Bue. Da più di duemila anni tengono aperte le porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini raccontando loro storie, belle e antiche. Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono però che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano: è l’occasione allora per tornare alle basi e per spiegare tutto daccapo. Dall’ABC appunto. Biglietti: adulti 8 euro; 4 euro under 14.