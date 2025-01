Musical per tutti. Sul palcoscenico c’è “Gruffalò“

“Il Gruffalò“ domenica al Nuovo, primo appuntamento dell’anno a teatro con il musical per bambini che affascina genitori e figli da 20 anni.

Quattro giovani amici, in campeggio, la sera attorno al fuoco si raccontano la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco pieno di insidie per trovare la ghianda che tanto gli piace.

Strada facendo, incontra tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Ma il roditore sa bene come cavarsela.

Con l’aiuto della sua fantasia trova infatti una soluzione che nessuno si può immaginare, nemmeno lui, forse: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini, il Gruffalò.

Appuntamento il 12 gennaio ad Arcore alle 16. Sul palco, la Fondazione Aida.

Biglietti: Biglietti: adulti 9 euro, bambini 7 euro (fino ai 12 anni). Spettacolo consigliato dai 3 anni in poi per un appuntamento pensato apposta per le famiglie e un divertimento sano in compagnia. Durata complessiva dello spettacolo: 70 minuti. Bar.Cal.