Muggiò Legge, incontri con Sassoon

Il ciclo di incontri con autrici e autori Muggiò Legge, a cura della Biblioteca civica di Muggiò (in piazza Garibaldi) e del Gruppo di lettura Un libro per te, ospiterà nel suo primo incontro del 2024 la presentazione del libro d’esordio di Danielle Sassoon “A Beirut non ci sono più cani“. Attrice, artista, scrittrice, Danielle Sassoon proporrà una raccolta di 53 racconti brevi. Appuntamento venerdì 19 gennaio alle 21 con ingresso libero, prenotazione tel. 039.27.09.200.