Migranti in regola. Convenzione fra polizia e Usb

Una convenzione con la Questura di Monza e Brianza permetterà agli immigrati di regolarizzarsi più in fretta ed essere edotti su come ottenere i documenti necessari. Grazie all’incontro tra il questore Salvatore Barilaro e una delegazione della Federazione Usb (Unione sindacale di base) di Monza e Brianza è emersa la necessità di costruire una collaborazione più stretta tra i due enti per la risoluzione di problemi inerenti la comunità straniera. Il dialogo ha determinato l’impegno da parte del questore a creare un canale diretto di relazioni tra questura e Usb per velocizzare le procedure burocratiche utili ad esempio alla richiesta e all’ottenimento del permesso di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, o a evitare sgomberi per sfratti di famiglie in difficoltà economiche, cercando di trovare soluzioni condivise e meno traumatiche. "Al nostro sportello per ragazzi bengalesi, comprendente una cinquantina di persone all’interno di una comunità che a Monza e Brianza ne conta più di mille, vengono spesso denunciati ritardi nell’acquisire i documenti necessari per la permanenza in Italia, il lavoro, la casa – spiega il referente di Usb Monza Gianni Romano –. Grazie alla disponibilità e al pragmatismo del questore Barillaro facciamo ora un importante passo in avanti. Avremo un canale di comunicazione tramite Pec con la questura per velocizzare le richieste, e dei referenti a cui rivolgerci, oltre alla promessa che arriveranno nuove unità a breve a rinfoltire il personale e smaltire i ritardi in atto". "Ad accogliere il nostro favore - prosegue il sindacalista - è anche la formazione per immigrati già partita e in corso ogni giovedì, per fare conoscere loro le norme e le prassi da seguire. I rapporti tra noi e la polizia si confermano ottimi".

Alessandro Salemi