Meno social e più movimento. La carica del Gruppo di cammino

Una passeggiata in compagnia che fa bene alla salute e all’umore. E la rivincita dei rapporti sui social, un modo per uscire dal guscio, incontrarsi e condividere un’esperienza semplice, ma che fa la differenza per tante persone. A Concorezzo il Gruppo di cammino con i suoi 300 iscritti è diventato un fenomeno di costume che fa riflettere. L’associazione si è guadagnata un peso così importante nel panorama cittadino che il Comune ha deciso di farne un marchio, stampando e donando agli iscritti le magliette con il logo della città. Accanto a quello di Aspecon, il gestore pubblico delle farmacie, sponsor dell’iniziativa. "Un regalo sentito e atteso – dice il sindaco, Mauro Capitanio –. Le magliette verranno usate durante l’attività e i raduni settimanali".

Nato nel 2023, il sodalizio ha raggiunto numeri che neppure le più rosee previsioni avrebbe azzardato un anno e mezzo fa. A guidare i runner, dieci guide. Si ritrovano ogni giovedì alle 9.30 in piazza della Pace per una camminata di circa un’ora seguendo percorsi di sei chilometri al massimo, stabiliti dai walking leader. Nei mesi estivi c’è anche l’appuntamento serale del martedì. Per ottimizzare le comunicazioni fra guide e adepti, l’Amministrazione ha attivato un servizio WhatsApp. "L’iniziativa ha raggiunto un successo straordinario – sottolinea Capitanio –. Per tante persone il Gruppo di cammino è un pretesto per uscire di casa e stare insieme all’aria aperta in un clima di serenità. È un modo per potenziare i rapporti umani e creare nuove amicizie. Un grazie va alle guide che, a titolo volontario, si dedicano a questo progetto che fa bene a tutti".

"Con le magliette – aggiunge – il nome del Comune verrà portato sempre indosso dagli iscritti. Un modo per ricordare il sostegno alle belle iniziative del Gruppo". "Abbiamo deciso di supportare l’attività – aggiunge Massimiliano Cravini, presidente di Aspecon – per mettere in evidenza l’attenzione dell’azienda alle buone pratiche per il benessere e la salute. Questa iniziativa si colloca in un più ampio programma di interventi a favore della cittadinanza come il pacco bebè regalato a ogni nuovo nato a Concorezzo".