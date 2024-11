Marciapiedi senza barriere. Lo “spot“ di tre cantieri prima del piano per la città

Nuovi interventi per una città senza ostacoli, in attesa che anche Monza approvi il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. I cantieri - che partiranno all’inizio del 2025 - interesseranno via Romagna, via Buonarroti e via Aquileia, con il rifacimento dei marciapiedi nelle prime due strade e una nuova passerella pedonale nella terza. Lungo diversi tratti ammalorati di via Romagna e via Buonarroti verrà posata una nuova pavimentazione dei marciapiedi in materiale drenante, intervenendo su una quantità totale di superficie di circa 6.100 metri quadri (2.400 in via Romagna e 3.700 in via Buonarroti), per un investimento di 1,4 milioni. In via Aquileia, invece, sarà realizzata, in accordo con Rfi, una nuova passerella pedonale. La via è d’importanza strategica in quanto si tratta di uno degli assi principali a scavalco della ferrovia Lecco-Molteno-Monza-Milano, e consente ai cittadini che risiedono nei quartieri di San Rocco e San Giuseppe di dirigersi in via Monte Santo, via Borgazzi e in viale Campania, per raggiungere le fermate del trasporto pubblico locale. La passerella sostituirà l’attuale scala e garantirà un percorso privo di gradini per collegare la strada e il quartiere sottostante, facilitando la connessione fra i due spazi. La creazione della passerella pedonale rappresenterà anche un rapido e agevole percorso per tutti i cittadini che dal quartiere del Casignolo intendono raggiungere in bici la pista ciclabile del ponte di via Aquileia.

Lo stanziamento complessivo da fondi di bilancio del Comune per realizzare quest’opera è di 500mila euro. Si tratta di interventi che anticipano il Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), che la Giunta si sta apprestando a redarre. "Queste tre azioni in programma non sono in applicazione del Peba, documento di cui il Comune in questo momento ancora non dispone – chiarisce l’assessora a mobilità e viabilità, Irene Zappalà –. L’idea però, già condivisa con i tecnici degli uffici, è quella di lavorare da subito per la predisposizione di questo importante atto della viabilità".

Alessandro Salemi