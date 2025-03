Marciapiedi più sicuri: al via i lavori

Sono in corso i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Milano. Il cantiere avanzerà per fasi, andando ad occupare progressivamente diverse porzioni della strada. L’intervento rientra nel più vasto programma di riqualificazione dei marciapiedi cittadini già realizzati in via Misurina e via Moncenisio. Una volta completata via Milano, il cantiere si sposterà in via Conciliazione sempre garantendo il traffico veicolare, mentre per la sicurezza della sede stradale sarà istituito su via Milano, come da ordinanza, il divieto di sosta, itinerante secondo le fasi di cantiere, con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Si tratta di arterie rilevanti per il collegamento di assi stradali strategici. A Molinello via Moncenisio garantirà un percorso pedonale protetto da via Molino Arese a via Po, collegando il centro con le importanti funzioni del polo sportivo Mario Vaghi. A Binzago, invece, via Conciliazione e via Milano sono i due principali assi di collegamento con il centro della città e collegano il quartiere al polo scolastico di via Duca D’Aosta. Si punta a realizzare e mettere in sicurezza i percorsi pedonali dedicati all’utenza debole che deve raggiungere servizi pubblici, scuole, uffici, attività commerciali nei quartieri di Binzago e Molinello: un obiettivo per il quale l’amministrazione ha stanziato complessivamente 700mila euro. In particolare, nel quartiere Molinello i lavori hanno riguardato via Misurina e via Moncenisio. A Binzago invece, i lavori di rifacimento e la creazione di nuovi percorsi pedonali interessano via Milano, via Conciliazione e via Villa.

Gabriele Bassani