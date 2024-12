L’ospedale di comunità. Accordo con il privato: pronti 40 nuovi posti letto

Aperto a Limbiate il secondo Ospedale di Comunità della Brianza, il primo privato in convenzione con Regione Lombardia. La nuova struttura, che va ad aggiungersi a quella operativa già da tempo a Giussano, rientra nel piano di potenziamento della medicina territoriale avviato dalla Regione esattamente un anno fa. L’Ospedale di Comunità di Limbiate è situato al secondo piano della Rsa Attanasio, in via Trieste 129 e mette a disposizione complessivamente 40 posti letto. Si tratta di un servizio che garantisce assistenza residenziale rivolta a pazienti affetti da patologie croniche temporaneamente riacutizzate, ma non scompensate, pazienti che non necessitano di sorveglianza medica continuativa, ma di un livello assistenziale e infermieristico costante. L’Ospedale di Comunità risponde di tutti i requisiti strutturali e gestionali indicati e richiesti dalle normative vigenti e opera sotto il controllo e la vigilanza di Ats Brianza. La direzione sanitaria è stata affidata a Ermanno Colloca. L’apertura al pubblico avverrà a breve, non appena completate le ultime procedure per l’avvio dell’attività. Per il taglio del nastro erano presenti il consigliere regionale Alessandro Corbetta, il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il direttore sociosanitario di Ats Brianza, Antonio Colaianni, il presidente nazionale Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), Gabriele Pelissero e il presidente Aiop Lombardia, Dario Beretta. Con loro anche i genitori dell’ambasciatore Luca Attanasio, cui è intitolata la struttura, il presidente Sergio Bariani e l’amministratore delegato, Massimo Bariani di Gruppo Gheron, proprietario del nuovo ospedale.

Nella struttura di Limbiate sono presenti 18 camere doppie e 4 camere singole, con bagno privato, modernamente arredate e tecnologicamente predisposte per poter garantire le migliori cure ai pazienti. Tra i due nuclei è posizionato un grande salone luminoso e accogliente. Al piano terra è presente un’ampia palestra per la ginnastica di mantenimento e il recupero funzionale. L’edificio è stato classificato in classe energetica A+, sinonimo di alta efficienza. "Questo nuovo servizio, situato al secondo piano della RSA Attanasio, rappresenta un modello di integrazione tra assistenza sanitaria pubblica e privata. Quello che abbiamo realizzato qui è un vero e proprio polo socio sanitario e rappresenta un esempio di sanità territoriale al servizio dei cittadini", hanno dichiarano Sergio e Massimo Bariani per il Gruppo Gheron.

"Questo nuovo ospedale di comunità deve essere un esempio all’interno dell’Ats Brianza, per far capire che si possono realizzare i sogni, perché tutti ci hanno creduto e sono andati avanti con costanza e determinazione nel loro lavoro", ha aggiunto il sindaco, Antonio Romeo. L’Ospedale di Comunità fornisce risposta ai cittadini temporaneamente non autosufficienti, che necessitano di assistenza sanitaria non ospedaliera e che non possono essere assistiti a domicilio. L’accesso avviene su segnalazione del medico di famiglia, del reparto ospedaliero di dimissione, del pronto soccorso o della Centrale operativa territoriale del distretto Asst competente per territorio.