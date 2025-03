Lo spacciatore della stazione. Ragazzo monitorato e arrestato

Dieci euro accartocciate consegnate spontaneamente ai poliziotti non li hanno convinti. Perché lo avevano visto spacciare davanti ai loro occhi e infatti in tasca di soldi e droga ne aveva molti di più.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio operati dalla Questura di Monza e della Brianza, nella giornata di mercoledì 19 marzo scorso gli equipaggi della polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno tratto in arresto un cittadino gambiano colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente nei pressi dei giardini di piazza Arosio a Monza.

Alle 15.30 circa, avendo avuto una segnalazione di una attività di spaccio in corso all’interno dei giardinetti pubblici davanti alla stazione ferroviaria, con decine di clienti. i poliziotti mentre percorrevano corso Milano si sono posizionati in modo da poter controllare eventuali movimenti sospetti di un gruppo di ragazzi che stazionavano sulle panchine di piazza Arosio. Durante l’appostamento, hanno notato un ragazzo fare avanti e indietro all’interno della piazza, guardandosi intorno con fare guardingo e agitato. Poco dopo, gli si è avvicinato un uomo sui 40 anni che, al termine di uno scambio di battute, ha ricevutto qualcosa in cambio di una banconota. Immediatamente i poliziotti hanno deciso di bloccare il presunto spacciatore e, dopo una breve fuga, ci sono riusciti. Il ragazzo, un cittadino del Gambia di 26 anni, regolare sul territorio nazionale, ha consegnato spontaneamente una banconota da 10 euro accartocciata, dichiarando però di non aver ceduto droga a nessuno. La perquisizione personale all’interno degli uffici della Questura ha però detto altro, visto che addosso al giovane i poliziotti hanno trovato 35,30 grammi di hashish e una somma complessiva di 225 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il giovane pertanto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito per direttissima al Tribunale di Monza all’esito dell’udienza l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Monza.