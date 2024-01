Litiga e accoltella il consuocero

Una cena in famiglia. Con suoceri e consuoceri. Moglie, marito, anche i bambini.Poi scaturisce una lite. Fra i consuoceri volano parole grosse. Non si sa su cosa verta la discussione, e neppure se complice sia stato qualche bicchiere di troppo. Fatto sta che domenica sera alle urla e alle parole grosse è seguto lo sconftro fisico fra due uomini sulla cinquantina d’anni. E la situazione è trascesa a tal punto che a un certo punto uno dei due ha afferrato un coltello da cucina e lo ha piantato nella gamba del parente. A intervenire separare i due contendenti prima che una situazione già critica potesse degenerare sono stati i carabinieri della Compagnia df Vimercate.

Gli uomini agli ordini del capitano Giuseppe Della Queva hanno proceduto a riportare l’ordine e ad ascoltare le diverse versioni dei fatti, mentre i due uomini venivano entrambi soccorsi dalle ambulanze mandate dal 118 e venivano portati in pronto soccorso in codice verde. Non si è tuttavia proceduto ad alcuna denuncia, saranno i due litiganti eventualmente a dover presentare querela di parte se lo riterranno opportuno.