Lissone, chiusa per 20 giorni la Caffetteria Unico: malamovida e cattive frequentazioni

Lissone (Monza e Brianza), 4 ottobre 2023 – Resterà chiusa per 20 giorni la “Caffetteria Unico” di Lissone, in base al provvedimento disposto dal Questore di Monza, Marco Odorisio, ed eseguito dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dai carabinieri della stazione di Lissone, per motivi di ordine e sicurezza.

Nello specifico, sono emerse “allarmanti frequentazioni del pubblico esercizio, ove un gran numero di avventori dediti all’uso smodato di bevande alcoliche stazionando stabilmente fuori dal locale, per tutta la sera del weekend, fino a notte inoltrata con schiamazzi liti ed aggressioni che rendono insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni dei residenti della zona”. Numerose, in questo senso, le segnalazioni inviate ai carabinieri di Lissone. Inoltre, nel corso di numerosi controlli del territorio, volti al contrasto della “malamovida”, è emerso come il bar di viale Elisa Ancona costituisse ritrovo abituale di persone con svariati precedenti. “Numerosi – si legge nel comunicato – gli interventi effettuati per liti ed aggressioni perpetrate dagli stessi avventori del bar in diverse circostanze, che, spesso in evidente stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche, ponevano in essere condotte antigiuridiche pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli stessi avventori hanno postato video su Instagram con le varie intemperanze dei clienti”