L’Isola di Smeraldo rivive con le note degli Irish Puffins

Le sonorità della musica irlandese tradizionale, per immergersi nelle atmosfere dell’Isola di Smeraldo, tra nuvole e luce, verdi brughiere e bicchieri tintinnanti in un pub. Ma anche il rock che arriva da quelle terre e l’energia potente e visionaria del rock progressive. E poi pagine di Bach e dei grandi compositori del Barocco, oltre ai brani degli autori contemporanei per banda e orchestra. Note per tutti i gusti nel weekend in Brianza.

Oggi alle 21 al Polo Culturale di via Giotto ad Albiate la band degli Irish Puffins sarà protagonista dell’evento “Note d’Irlanda - Tra musica e racconti“, un viaggio nel folk tradizionale irlandese, dove ogni pezzo narra a suo modo il cuore pulsante di quell’isola. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall’associazione Amici con la Musica. Sempre oggi alle 21 al The Bank di Monza ancora atmosfere irlandesi, seppur di diverso segno, con un “Tributo a The Cranberries“, con la band dei Wild Berries che farà rivivere le canzoni rock di Dolores O’Riordan e compagni.

Domani invece, alla stessa ora, sul palco di viale Lombardia il rock dei 96Avenue, che presenteranno brani inediti tratti dal nuovo disco a cui stanno lavorando, e il pop-rock anni ‘80 e ‘90 de Il Governo Precedente. Ancora domani alle 21 Sovico sarà il palco del centro culturale teatro OppArt ad accogliere la band di rock progressive VIII Strada, quartetto che vanta collaborazioni con artisti come Patrizio Fariselli degli Area e i Pain of Salvation.

Per gli amanti di generi più classici, domani alle 21 a Vedano, in chiesa parrocchiale, il concerto “I maestri del Barocco“ con Pietro Corna all’oboe e Riccardo Doni a organo e clavicembalo che eseguiranno brani di Bach, Bochsa ed Hertel. A Lissone, infine, domani alle 21 a Palazzo Terragni il “Concerto di Primavera“ di Consonanza Musicale, con musiche di Jan de Haan, Jan Van der Roost e Karl Jenkins.

F.L.