Lezioni con uno street artist: il murale dei giovani al Cubotto

I giovani brianzoli chiamati a lasciare un segno in città. Lo potranno fare studiando e mettendo in pratica le tecniche della street art, sotto la guida di un illustratore e mural artist tra i più originali in Italia. Sarà una settimana di full immersion, per arrivare a ideare e realizzare assieme un’opera collettiva di street art, un grande murale che troverà posto su una delle pareti del Cubotto, il centro civico-centro di aggregazione che sorge in via Lando Conti, nel quartiere don Moscotti, a ridosso del nuovo palazzetto dello sport e del rione Aler.

L’iniziativa, battezzata “Beyond the Walls Street Art Lab 2“, prenderà corpo nei prossimi giorni con una serie di incontri di formazione gratuiti e aperti a tutti gli adolescenti e i ragazzi del territorio, dai 15 ai 20 anni: già domani alle 17 ci sarà un aperitivo di presentazione del progetto al Cubotto, mentre il laboratorio artistico vero e proprio prenderà il via lunedì 17 e andrà avanti fino a venerdì 21, per due mattine e tre giornate intere. A condurre i giovani in questo percorso sarà l’illustratore e street artist Luogocomune. L’obiettivo è dare ai ragazzi un’opportunità che sia allo stesso tempo di svago e di educazione, favorendo l’aggregazione e la socialità, ma anche abbellendo e arricchendo il patrimonio culturale della città, facendo mettere in gioco a ciascuno la sua creatività.

I ragazzi si muoveranno tra teoria e pratica, regole del disegno e metodi di improvvisazione pittorica. L’iniziativa, promossa dal Comune, si inserisce nel progetto “B Young Next - Rete Brianza Giovani“, portato avanti dall’Ambito territoriale di Carate insieme all’Istituto superiore Giuseppe Meroni e alla cooperativa sociale La Grande Casa, con Lissone capofila. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a streetart.lissone@gmail.com.

Fabio Luongo