Leoni a bocca asciutta, il mister per passione: "Saremo più arrabbiati"

C’è qualcosa di nuovo nel calcio amatoriale brianzolo: la sorpresa è il secondo posto ottenuto dalla Leoni Arcore, sia nel campionato nazionale Uisp Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, sia in Coppa. La formazione arcorese da due annate faceva piazza pulita. Nel 2022, infatti, aveva centrato l’accoppiata campionato e Coppa, mentre l’anno scorso si era dovuta “accontentare“ del campionato. Dalla grande abbuffata al digiuno totale: in questa stagione la Leoni Arcore è stata superata dalla Gost Standard Bergamo in campionato ed è stata piegata dall’Agrate Rondeau Cafè nella finale di Coppa Uisp.

Una beffa particolarmente indigesta per l’ex corazzata biancorossa, in entrambe le competizioni battuta da formazioni al primo successo nel mondo Uisp. In questo finesettimana la Leoni Arcore sta inseguendo il riscatto nel campionato regionale in programma a Cesenatico. Ma un po’ d’amarezza è giustificata. "In realtà – spiega Roberto Nicolini, 56 anni, odontotecnico di professione, al debutto come primo allenatore dopo due annate come vice di Roberto Galbusera – nessuno mi ha mosso critiche. Anche perché i nostri attaccanti Oleksandr Ratych e Andrea Villa hanno accusato seri infortuni". Particolarmente grave è stata l’assenza di un bomber come “Sheva“ Ratych, 21 gol nella scorsa annata.

"Ma qualche punto – ammette il mister – lo abbiamo buttato via malamente. Vorrà dire che nel prossimo campionato scenderemo in campo ancora più arrabbiati".

Gianni Gresio