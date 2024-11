Leggende e note “interiori“. Una scalata lungo lo Stivale

Una commedia musicale romantica sulla ricerca della felicità e sul coraggio di sfidare la sorte per tentare di realizzare i propri sogni, anche se arditi e folli, anche a costo di sembrare degli illusi. È quella che verrà proposta sabato alle 21 (replica domenica alle 16) in Sala Chaplin al Teatro Binario 7 di via Turati a Monza: qui gli attori Tiziano Caputo e Agnese Fallongo del Teatro de Gli Incamminati interpreteranno “Fino alle stelle! - Scalata in musica lungo lo Stivale“. Protagonisti della storia sono Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, e Maria, ragazza dal temperamento apparentemente mite e ancora ignara del suo talento: il primo convincerà la seconda a seguirlo nell’impresa di risalire l’Italia alla ricerca di fama e gloria, in un viaggio non solo attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro sé stessi. Biglietto 20 euro, ridotto a 15 euro, a 6 euro per ragazzi under 18. Info 039-2027002, prenotazioni a biglietteria@binario7.org. Lo spettacolo andrà in scena anche domani sera al teatro La Campanella di Bovisio Masciago.