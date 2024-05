Le voci delle donne che salvano. Il ritmo di Sarah Stride fa sognare

Un concerto di "grande impatto emotivo e ricchezza timbrica", come è stato definito, che raccoglie un ampio repertorio di brani femminili. Si terrà domenica alle 21 nelle sale del palazzo comunale di piazza Biraghi il live acustico dal titolo “Canta ragazzina, le voci di donne che ci hanno salvato la vita“, con Sarah Stride voce e percussioni e Nadio Marenco alla fisarmonica. Il duo propone un concerto in cui sono presenti differenti matrici: il jazz, il blues, il rock, il cantautorato italiano degli anni Sessanta, il folk, la musica mediorientale e molto altro ancora. Passando da autrici imponenti come Nina Simone, Etta James, Mercedes Sosa, Lahsa de Sela, Edith Piaf, Cesaria Evora, fino ad arrivare alla produzione più suggestiva di grandi interpreti italiane come Mina, Ornella Vanoni, Gabriella Ferri. Un viaggio tra le voci più belle della storia della musica, ponendo l’attenzione e la sensibilità sull’immortalità del loro passaggio e sulla possibilità trasformativa e di rivalsa che la musica ha avuto su storie di vita spesso dolorose e lasciate nell’ombra. Sarah Stride è un’eclettica musicista, cantante, cantautrice milanese attiva sulla scena indipendente italiana con quattro album a proprio nome e molti altri partecipati, performances, live, happenings, pieces teatrali, colonne sonore e collaborazioni sia dal vivo sia in studio con personalità di diverso calibro tra cui Howie B, Ivano Fossati, Aldo Nove, La Crus, Moni Ovadia, Claudio Sanfilippo, Renato Garbo, Giovanni Venosta.

Nadio Marenco è un fuoriclasse della fisarmonica, spazia da Piazzolla a Vivaldi, dalle canzoni popolari agli indiavolati ritmi balcanici che affronta con i “Rhapsodija Trio“ di cui è parte integrante dal 2010. Ha studiato fisarmonica con Sergio Scappini e suonato nelle più svariate combinazioni musicali e di genere dal jazz sofisticato di Gianni Coscia. Ha partecipato a programmi televisivi con Bruno Gambarotta, Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Iva Zanicchi, Memo Remigi, Enzo Jannacci, Claudio Rossi e la Fisorchestra Cesare Pattaccini in qualità di primo fisarmonicista. Suona stabilmente con Alessio Nebiolo in duo e collabora con “Musicamorfosi“ dal 2009, l’associazione culturale che si occupa di ideazione, produzione, organizzazione e promozione musicale. Ha suonato in festival e tenuto concerti in tutto il mondo. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: eventi@comune.bovisiomasciago.mb.it.