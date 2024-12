Le parole “misurano“ l’amore. La sfida degli aspiranti scrittori. Monza cerca l’X Factor letterario

Al via “Parole aperte X Factor Letterario“, la sfida a colpi di racconti organizzata da Generazione Senior (un progetto della cooperativa La Meridiana) in collaborazione con Hemingway & Co. Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione dal titolo “Parole Nel Tempo“. Sette serate da domenica alle 20.30 in Sala Maddalena (via Santa Maddalena 7) e si arriva alla finalissima di aprile. Per partecipare si effettua l’iscrizione come concorrente a generazione.senior@cooplameridiana.it, oppure via WhatsApp al numero 342/3888803 e si attende la data della convocazione. In ogni serata 5 scrittori o aspiranti tali gareggeranno tra loro. Ognuno ha un tempo massimo di 5 minuti per leggere il proprio brano, accompagnato da un sottofondo musicale. Nel caso in cui si sforino i 5 minuti a disposizione, si avranno delle penalità. A differenza delle precedenti edizioni, ogni serata avrà una tematica specifica. In caso di passaggio del turno dovrà essere presentato un nuovo brano, non necessariamente collegato al precedente.

Al termine di ogni lettura i giurati esprimono un loro giudizio verbale. Terminate tutte le esibizioni, giuria e pubblico votano. Ogni serata sarà a eliminazione. Il vincitore della manifestazione firmerà un contratto editoriale e pubblicherà il proprio libro. Tema della prima serata sarà “I tempi dell’amore“. In gara Michela Pascale, Valentina Nuccio, Nelide Quarato, Sara Piemontese e Maurizio Rosina In giuria: Alfredo Colina, Arianna Bettin, Roberta Castoldi, Diana de Marsanich, Lorella Ridenti. Presenta Dario Lessa; supervisione di Massimo Bertarelli, regia di Tiziano Jannacci.

Cristina Bertolini