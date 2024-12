Le musiche di Piazzolla e il travolgente fascino del tango

Sabato al teatro Binario Nova (alle 21) quattro musicisti di fama internazionale (i “Cuartet“, chitarra, clarinetto, violoncello e contrabbasso) e due ballerini presenteranno “Tango!“ uno spettacolo dedicato alla travolgente danza di origine argentina, con musiche di Astor Piazzolla. Biglietto intero 12 euro. Musica e danza faranno rivivere la straordinaria vena artistica di Piazzolla, il rivoluzionario del tango. Saranno proposti anche brani inediti dell’opera “The rough dancer and the cyclical night“, riportata alla luce dal chitarrista Roberto Porroni. In scena i ballerini di tango Laura Borromeo e Roberto Orru.