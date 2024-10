Le figurine e l’album dei campioni nello sport e nella vita

Una lettura teatrale per sfogliare insieme un album di storie ispirate e dedicate ai grandi dello sport, scoprendo le gioie e i dolori, i successi e i fallimenti, i sostenitori e gli avversari di donne e uomini che, grazie allo sport declinato nelle più varie discipline, insegnano come affrontare le sfide impossibili ma anche quelle di ogni giorno. Perché diventare campioni significa innanzitutto trovare la forza di non arrendersi e continuare a combattere contro discriminazioni di genere, razzismo, malattie, limiti fisici e psicologici, ingiustizie. L’appuntamento è per venerdì alle 21 nella biblioteca civica di piazza Garibaldi con lo spettacolo “Celo, celo, manca. Figure di campioni e campionesse dello sport“. La lettura, nell’ambito del Festival delle storie, è a cura di Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, compagnia teatrale Equivochi. Ingresso libero su prenotazione utilizzando l’app C’è Posto o contattando la biblioteca al numero di telefono 039-2709200.

Veronica Todaro