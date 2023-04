Lazzate spacca il centrodestra E a Cogliate FdI fuori dal simbolo

di Gabriele Bassani

Tre liste col centrodestra spaccato a Lazzate, due sole liste a Cogliate ma senza Fratelli d’Italia nel simbolo: dovrebbe essere questo lo scenario per le prossime elezioni comunali nelle Alte Groane, salvo clamorosi colpi di scena da qui a sabato, termine ultimo per la presentazione dei candidati.

La situazione certamente più curiosa è quella di Lazzate, da 30 anni roccaforte incontrastata delle Lega, che vedrà in campo almeno tre liste, due delle quali provenienti dall’area del centrodestra per la ricerca del sostituto di Loredana Pizzi, al termine dei suoi due mandati. La Lega ha scelto come candidato sindaco Andrea Monti, assessore comunale uscente, ex consigliere regionale. A sostenerlo c’è anche Forza Italia e la neonata formazione civica “Amo Lazzate“. A sfidarlo è scesa in campo Lorella Babetto, consigliera comunale d’opposizione uscente, presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia, che guiderà la lista “Giorgia Meloni per Babetto sindaco“ con il simbolo di Fratelli d’Italia, mentre sul fronte opposto ci sarà Andrea Fenocchio, anch’egli consigliere comunale uscente all’opposizione, alla guida della lista civica Lazzate in Movimento, che raduna l’area del centrosinistra e proverà a sfruttare al meglio la situazione inedita che si è venuta a creare in campo avverso.

Un paio di chilometri più a Sud, a Cogliate, le liste in campo dovrebbero essere soltanto due, una delle quali nata dalla sostanziale fusione tra due formazioni che erano invece in corsa nel 2018. Il sindaco uscente Andrea Basilico, si candida per il nuovo mandato con il pieno sostegno di Lega e Forza Italia che compariranno anche nel simbolo ufficiale di lista. Con Fratelli d’Italia invece, è stata raggiunta una intesa per l’indicazione di candidati all’interno della stessa lista dove si troveranno confermati consiglieri e assessori uscenti. L’attuale gruppo d’opposizione, Uniti per Cogliate, che raduna anche esponenti del centrosinistra, è confluito nella nuova lista “Progetto in Comune“, che oggi candida a sindaco Paolo Bianchi, consigliere comunale d’opposizione uscente. Della stessa formazione fanno parte anche esponenti dell’ex lista Viviamo Cogliate, che nel 2018 candidò sindaco Ivan Basilico.