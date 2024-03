Lavori alle fogne. Via Sauro chiude al traffico

A causa dei lavori di deviazione della condotta fognaria preparatori alla realizzazione del sottopasso ferroviario, è in vigore su via Sanzio fino al 26 il divieto di circolazione dei veicoli (con esclusione dei residenti, dove possibile, che potranno entrare alle aree private procedendo a passo d’uomo) a partire dal civico 20 fino all’intersezione con via Longoni. Si potrà transitare nel controviale parallelo. Inoltre, sarà in vigore nello stesso tratto di strada il divieto di sosta con rimozione forzata. Il passaggio veicolare dei residenti viene garantito con la parzializzazione delle aree di lavoro in corrispondenza degli ingressi attraverso piastre in acciaio. Per parcheggiare, si consiglia l’utilizzo della nuova area di sosta di via Laforet e, dove possibile, negli stalli di via Adua, Eritrea e limitrofi.

Son.Ron.