Lavaggio strade, si multerà. Ma i residenti sono contenti: "Non ci sarà più sporcizia"

Da lunedì 7 aprile tornano le multe per chi posteggerà l’auto in divieto di sosta nei giorni e orari di pulizia della strada. Quattro ispettori ambientali, formati dalla polizia locale e pagati dall’Impresa Sangalli, accompagneranno gli operatori durante la pulizia delle strade, sanzionando le auto in divieto di sosta. Il divieto vale per tutta la fascia oraria. Alcuni cittadini si lamentano per lo spauracchio delle multe incombenti, dovendo parcheggiare lontano da casa, ma tra la prospettiva di prendere la multa e quella di avere strade sporche la maggioranza dei monzesi pare scegliere l’igiene. "Sono d’accordo - commenta Giovanna Piva - se ci sono le auto parcheggiate a bordo strada, è ovvio che la pulizia risulterà sommaria, potrà essere fatta solo in centro strada e vicino ai marciapiedi rimarranno foglie, rifiuti e sporcizia". Quanto alle multe, basta stare attenti. "Basta rispettare le regole - commenta Pasquale Bastà - se parcheggi sul posto riservato all’handicap è ovvio che ti arriva la multa. La stessa cosa vale per la pulizia delle strade: se ti dicono che quel giorno puliscono e non puoi parcheggiare è inutile che tenti a tuo rischio e pericolo. È solo perché siamo pigri e non abbiamo voglia di andare a parcheggiare un po’ più in là o sul lato opposto della strada". Del resto, come fa osservare Maria Bespalco, a Muggiò vige da tanto la regola che non si può parcheggiare quando lavano le strade. "Io mi alzo prima delle 7 - racconta la signora - e vedo quando passano con la spazzatrice, dove ci sono le auto resta più sporco. Poi le auto se ne vanno ed è evidente che in quei posti la spazzatrice non è potuta passare".