L’asilo notturno si allarga. Il restyling di via Raiberti aumenta anche i posti letto

Tra qualche giorno anche l’altro spazio di proprietà del Comune destinato ai senzatetto, l’asilo notturno di via Raiberti, si ripresenterà con importanti novità.

Stanno per finire i lavori di ristrutturazione, che porterà i posti letto disponibili da 24 a 36. "I lavori, iniziati 5 mesi fa, sono stati ampliati in corsa – chiarisce il sindaco di Monza Paolo Pilotto –. Oltre a quelli di adeguamento per la normativa di sicurezza dei Vigili del fuoco, abbiamo provveduto con un restyling dei dormitori e una manutenzione dei locali, cucina compresa. Anche in questo caso teniamo molto alla presenza del verde, sia di alberi che di orti condivisi". In tutto gli interventi hanno avuto un costo superiore ai 200mila euro (contro i 150 mila inizialmente previsti), per un progetto che è partito intorno alla metà della scorsa giunta Allevi e ha richiesto diversi anni prima di arrivare a completamento.

Il centro è stato ristrutturato prima tra il 1984 e il 1985 e poi nel 2009. È costituito da due edifici paralleli tra loro per una superficie complessiva di oltre mille metri quadrati. Quello su via Raiberti, un piano fuori terra, ospita il refettorio con la cucina. L’altro, separato dal primo da un cortile interno, è costituito da due piani fuori terra e un interrato: al piano terra trovano spazio l’alloggio del custode, cinque camere da letto con servizi igienici comuni e una sala lettura, al primo piano altre cinque camere, mentre al piano interrato alcuni locali deposito e l’impianto di teleriscaldamento. La struttura, di proprietà comunale, è gestita dall’associazione San Vincenzo De’ Paoli, un’organizzazione caritativa cattolica che vede nell’aiuto ai bisognosi il principio cardine delle sue attività.

A.S.