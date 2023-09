L’asilo di mamme e papà. Fai da te per le nuove aule

Aule a nuovo hanno accolto i bimbi dell’asilo nido comunale, che per un anno saranno ospitati alla materna “Il Melograno“ di via Manzoni. Il vecchio edificio di via San Giuseppe sarà infatti interessato da profondi lavori di ristrutturazione.

Nell’ala nuova della materna è stato effettuato un lavoro di sistemazione e imbiancatura da parte di un gruppo di genitori e altri volontari che, nel corso dell’estate, hanno dedicato il proprio tempo per personalizzare corridoi e aule.

Il primo piano dell’ala vecchia è invece stato oggetto di una profonda sistemazione per dare il benvenuto ai piccoli dell’asilo nido in attesa che siano completati i lavori nella vecchia struttura comunale di via San Giuseppe. In tutto sono state ricavate quattro nuove aule molto accoglienti in un’ala della scuola materna di via Manzoni, riservate ai 49 bambini che frequenteranno il nido. A questi bimbi si aggiungono i 60 che sono iscritti alla sezione primavera. Due i gruppi di lavoro per ogni aula, con la possibilità di condividere progetti ed esperienze. Tra le attività proposte quest’anno ci sarà anche il “play english” e l’animazione della lettura, nella quale saranno interessati gli operatori della biblioteca, ma potrebbe esserci anche qualche attività in collaborazione con la piscina. "Siamo molto contenti della buona riuscita dell’iniziativa e ringraziamo i genitori che si sono messi in gioco per questa attività - spiega il sindaco Samuele Consonni - al di là dell’imbiancatura. È la dimostrazione di cosa significa essere protagonisti della nostra società". I piccoli scolari resteranno fino al prossimo settembre, quando dovrebbe essere ultimata la nuova struttura in via San Giuseppe.

La Giunta Consonni durante l’estate si è data da fare per predisporre le nuove classi, mettendo a disposizione più di 200mila euro per sistemare i locali. Nuovi serramenti, nuovi bagni, nuova tinteggiatura e una serie di lavori di adeguamento, incluso un percorso pedonale all’interno del cortile, specifico per i piccoli, una rampa per consentire l’accesso dei passeggini, nuovi fasciatoi e piccoli complementi di arredo.