L’altra “Champions“. Sui campetti degli oratori nasce l’Academy dei sogni

Nasce la “Champions league“ degli oratori, per aiutare i bimbi a coltivare un sogno. È il progetto Rappresentativa Academy Brianza, una nuova iniziativa sportiva a tema calcio, promossa da Aldo Rotunno alla dirigenza. "Uno degli obiettivi principali è lo sviluppo dei giovani talenti, offrire ai bambini più promettenti delle squadre CSI (Centro sportivo italiano) un’opportunità di crescita e miglioramento tecnico – spiega il dirigente – Riteniamo fondamentale il mantenimento del legame con le squadre CSI e gli oratori di appartenenza, permettendo ai bambini di continuare a giocare con i loro amici nelle squadre dell’oratorio, evitando il rischio di dispersione precoce. Quindi individueremo i più talentuosi a cui proporre un allenamento in più, sempre in oratorio, senza aggravio di costi per le famiglie, per potenziare la formazione e lo sviluppo dei giovani talenti sportivi in Brianza, attraverso un programma strutturato di allenamenti, competizioni e attività educative".

Testimonial d’eccezione la star del web Gilbert Nana. La storia di Gilbert è emblematica: dai campi profughi, al viaggio della speranza sui barconi verso l’Italia, per diventare star del web. Sì, perché Gilbert, 26 anni, è diventato virale sui social come Guinness World Record con 20.400 palleggi di testa consecutivi in 2 ore e 15 minuti. Appassionato di sport e calcio, gioca nella prima categoria provinciale Como e ha sposato il progetto della Rappresentativa. Il percorso si apre con un periodo di preparazione per i bambini al passaggio verso i campionati FIGC, curando l’aspetto tecnico, pedagogico, motorio, creando sinergie e partnership con club professionistici importanti, sviluppando collaborazioni con società calcistiche di alto livello per offrire ulteriori opportunità ai giovani talenti. Il programma da ottobre a giugno è rivolto alla categoria Under 12 del 2013 e 2014. Gli allenamenti si svolgeranno presso le strutture delle società coinvolte nel progetto, negli oratori di San Vittore a Briosco, San Giorgio a Desio e a breve entreranno quelli di Carate e Lissone. Le squadre saranno preparate per campionati e tornei CSI, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con altre realtà sportive e crescere attraverso l’esperienza competitiva, ma promuovendo l’integrazione dei bambini coinvolti appartenenti a varie comunità locali, consentendo loro di relazionarsi con altri. Potranno migliorare le abilità tecniche e tattiche sotto la guida di personale qualificato, nel rispetto di fair play, disciplina, lavoro di squadra, attraverso attività educative parallele agli allenamenti.

"Siamo entusiasti di avviare il Progetto Academy Brianza. Crediamo fermamente che lo sport sia un potente strumento di crescita personale e sociale, e vogliamo offrire ai giovani della nostra comunità le migliori opportunità per esprimere il loro potenziale – conclude Rotunno – Stiamo ricevendo molti feedback positivi da esperti nel settore". Anche Gilbert Nana è entusiasta: "Quando Aldo mi ha spiegato il progetto ho subito accettato e mi sono messo a disposizione, perché la gente come non molla mai".