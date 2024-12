La tombolata solidale del Gruppo missionario

Grande tombolata con il Gruppo missionario. Appuntamento domenica all’oratorio San Giacomo in via Emilia alle 17. Per confezionare cesti e pacchi, il Gruppo chiede la disponibilità a portare in parrocchia - venerdì dalle 17 alle 18.30 - giocattoli, dolciumi, bottiglie di vino, manufatti e oggetti vari: "Confidiamo nella vostra generosità e rimaniamo in attesa". Un invito da parte dei sacerdoti a tutti i medesi per trascorrere ore liete e aiutare con la loro generosità e tempo i concittadini e famiglie più bisognose. La Comunità Pastorale Santo Crocifisso è composta dalle tre parrocchie di Meda: Santa Maria Nascente, San Giacomo e Madonna di Fatima. La Comunità è intitolata al Santuario del Santo Crocifisso, dove vi fu il miracolo del fulmine. Al Crocifisso è legato il ricordo dei medesi per il prodigio del 2 agosto 1813 quando un fulmine attraversò la vecchia chiesa lasciando incolumi i partecipanti alla messa festiva che al Crocifisso si erano praticamente affidati.

Son.Ron.