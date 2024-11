La task-force della Prefettura. La violenza sulle donne si combatte a cominciare dalle aule di scuola

Un piano contro la violenza sulle donne per 1.200 studenti brianzoli.

In campo, la Prefettura che ha riunito forze di polizia, aziende ospedaliere, Ufficio scolastico territoriale e la rete Artemide e li ha portati in classe per insegnare cosa sono i soprusi e come riconoscerli.

Ventitré incontri in istituti sparsi sul territorio per un mese, in cattedra la task-force multidisciplinare per stimolare riflessione e discussione su un tema che ormai è una vera e propria emergenza nazionale.

Le istituzioni puntano sulla prevenzione, su un percorso che aiuti a stabilire relazioni paritarie e di rispetto, a questo sono serviti i faccia a faccia con gli esperti che hanno accompagnato i ragazzi per mano "a sviscerare il problema e ad approfondire modelli di comportamento fondati sul rispetto e sull’uguaglianza di genere".

"Un progetto molto prezioso che in futuro con uno sforzo ulteriore potrebbe arrivare a svilupparsi nel corso dell’intero anno scolastico - dice il prefetto Patrizia Palmisani (foto) -. L’appuntamento del 25 novembre è infatti importante per richiamare l’attenzione di tutti, ma per superare definitivamente il fenomeno è necessario che l’azione di contrasto sia portata avanti giorno dopo giorno, investendo tempo e risorse anche nell’educazione dei più giovani, trasmettendo valori sani e presentando esempi rispettosi delle donne". Il cammino inaugurato in via sperimentale nel 2023 è stato proposto a tutte le medie, superiori, pubbliche e paritarie, e ai centri di formazione professionale della provincia.

Gli incontri si sono tenuti a novembre, il team ha stimolato un confronto sul tema, che tocca da vicino i giovanissimi sia nei loro rapporti personali, che come testimoni di vessazione alle quali potrebbero assistere in casa.

Con l’obiettivo di trasformare l’intervento in una materia curriculare e dunque di estenderla all’intero corso di studi, le istituzioni puntano a radicare un’educazione al rispetto di genere che possa scardinare stereotipi e comportamenti nocivi.

Lezioni di affettività che potrebbero fare la differenza alla luce di una piaga che sembra non conoscere tregua.

La Giornata contro la violenza sulle donne è un punto di partenza per cancellare la sopraffazione.