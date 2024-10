La super-gara dà un aiuto al centro Verga

La solidarietà di atleti e amici della Monza Resegone a favore del Comitato Maria Letizia Verga. Lo staff HA consegnato al Comitato il ricavato delle donazioni raccolte con il libro “Monza e Resegone. 100 anni di corsa, amicizia e passione“. Il ricavato, 1.500 euro, andrà a sostegno dei progetti di ricerca, cura e assistenza del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino che riunisce genitori, volontari, amici sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari in un’alleanza che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita del bambino e ragazzo affetto da malattie ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica, metaboliche e genetiche.

Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, nel consegnare simbolicamente la somma raccolta dalle donazioni ha commentato: "Nel 2024 la Monza Resegone ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Un traguardo raggiunto grazie anche al sostegno e alla solidarietà di molti amici, atleti, appassionati. Ci siamo fatti un regalo di compleanno: sostenere il Comitato Maria Letizia Verga, donando l’intero ricavato raccolto dalla vendita del nostro libro celebrativo ai progetti di ricerca e cura di questo centro importantissimo".

Il libro è ancora disponibile. È possibile chiederne una copia alla sede della Società Alpinisti Monzesi, via Dottesio 5 a Monza, nelle serate di martedì e venerdì, dalle 21 alle 23. Contributo minimo 10 euro.

C.B.