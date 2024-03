La psichiatria torna a Lissone. Via ai lavori per gli ambulatori

Dopo 14 anni Lissone ritrova la psichiatria. In città torneranno gli ambulatori psichiatrici del Cps, utilizzati da persone con disagi psichici e in condizione di fragilità. La struttura troverà casa nella palazzina di via don Minzoni che già ospita altri spazi socio-sanitari. L’annuncio è stato dato assieme da Comune, Asst Brianza e vertici dell’Ambito territoriale di Carate, con cui è stato stretto l’accordo necessario. Il servizio non era più presente in città dal 2010: fino ad allora Lissone aveva avuto un presidio psichiatrico territoriale, poi, dopo che la sede non era stata più utilizzabile, il servizio era stato trasferito negli altri due Cps presenti a Besana e Carate, con tante difficoltà per i pazienti. Che qui non sono pochi. "Un terzo degli utenti è di Lissone – hanno ricordato dall’Amministrazione – e per le famiglie accompagnarli ogni volta a Besana e Carate era effettivamente un problema logistico". A questo si è aggiunta nel tempo la certezza della "assoluta necessità per la zona sud del distretto di presidi psichiatrici territoriali". Da qui il lavoro del Comune per riportare gli ambulatori in città. Adesso, con l’approvazione definitiva da parte di Asst del progetto per la riorganizzazione dei presidi psichiatrici nell’intero ambito territoriale, si è arrivati alla riapertura del Cps a Lissone. In questo modo i pazienti lissonesi, per anni costretti a spostarsi fino a Carate o Besana, potranno tornare a ricevere le cure nel loro Comune. I nuovi ambulatori saranno comunque a disposizione non solo dei residenti, ma di tutti gli abitanti dei paesi che fanno parte dell’Ambito sociosanitario di Carate: la nuova struttura sarà infatti aggiuntiva rispetto a quelle di Besana e Carate e punto di riferimento in particolare per i Comuni della fascia sud del distretto.

Per ospitare gli ambulatori, il terzo piano della palazzina di via don Minzoni sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, per sistemare i circa 300 metri quadrati di ambienti, renderli accoglienti e creare un accesso dedicato: gli interventi si concluderanno per la fine del 2025 così da rendere attivo il servizio per i primi mesi del 2026. Per la sindaca Laura Borella "riportare a Lissone l’ambulatorio psichiatrico è un modo per garantire la prossimità di servizi cardine per i cittadini e in particolare per l’utenza fragile, ossia per oltre 200 lissonesi che non dovranno più recarsi fuori Comune".

Fabio Luongo