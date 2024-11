La promessa: "Abbonamenti a prezzi scontati"

Conoscono bene i problemi dei parcheggi, in municipio. L’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà, ci mette insieme anche quelli dei mezzi pubblici. Per questo promette un pacchetto di misure già a inizio 2025. "C’è sensibilità sul tema – spiega l’assessora –. Io faccio due riflessioni. La prima è che lo spazio pubblico non può essere soggetto a logiche solo del mezzo privato. Ci deve essere un equilibrio tra mezzi privati e spazio pubblico. Il traffico va diminuito perché è un problema serio, che rende per tante ore del giorno intere tratte cittadine impercorribili e accresce l’inquinamento atmosferico". "Accanto a questo principio – continua –, c’è la piena consapevolezza che occorre sempre confrontarsi con gli elementi di realtà e di tutela sociale. Vogliamo una migliore vivibilità della città, ma non sulle spalle di chi ha redditi più bassi. Stiamo valutando quali strumenti adottare". Tra questi c’è già un’idea: "Un’ipotesi può essere quella di introdurre agevolazioni per chi si reca in città per lavoro. Ad esempio con tariffe più basse per gli abbonamenti ai parcheggi". Anche se "con una buona copertura di trasporto pubblico locale il problema parcheggi non ci sarebbe – prosegue –, perché le persone per muoversi avrebbero un’alternativa. Ancora oggi in molte situazioni, non è così. Mi occorre però sottolineare il fatto che progressivamente si è disincentivato il trasporto pubblico locale con fondi sempre insufficienti dai piani alti della politica". "Mancano gli autisti perché c’è da intervenire sulle loro condizioni di lavoro – continua nell’osservazione – e se anche a Monza saltano le corse la mattina, il motivo è questo, non l’assenza di mezzi". Su questo fronte qualche miglioria arriverà forse già nel 2025.

"In corso c’è una discussione con l’Agenzia di bacino del trasporto pubblico locale per aumentare i collegamenti – rivela l’assessora –. La nuova gara sarà in realtà a fine 2026 e in quell’occasione potrà essere migliorato il contratto. Intanto, però, ho trovato disponibilità da parte dell’Agenzia per alcune migliorie. Le mie priorità in questo momento sono risolvere il problema delle corse che saltano la mattina e introdurre nuove corse la domenica e nelle ore serali nel fine settimana. Il dialogo su questo è in corso ed è continuo". Infine il commento sul problema parcheggi in zona stadio che sta affliggendo i residenti di Cederna quando gioca il Monza calcio (specialmente nei big match): "Sulla Zpru dello stadio ho già avuto colloqui con Monza Mobilità per approfondire la situazione. Stiamo pensando a una Zpru più estesa che tuteli i residenti in senso più ampio e al contempo a soluzioni specifiche per i tifosi".

