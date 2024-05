La palestra del divertimento. I bambini invadono piazza Trento: "Così alleniamo sport e amicizia"

Giornata di festa all’insegna dello sport. In piazza Trento e Trieste oltre 500 bambini protagonisti del Progetto “Sport x te“ organizzato dal settore istruzione del Comune con il patrocinio del Coni Lombardia. Ben 24 classi (prime e terze) delle scuole primarie statali cittadine di 14 plessi dei 9 istituti comprensivi statali di Monza, accompagnati da 72 docenti hanno colorato la piazza con le magliette variopinte dei rispettivi gruppi che nell’arco della mattinata, si sono avvicendati in 8 stazioni di discipline sportive, motorie e artistiche: ginnastica, pattinaggio in linea, judo, tennis-padel, calcio, basket, yoga e psicomotricità, volley e danza. Tante le società sportive monzesi coinvolte nel progetto annuale e in questo evento finale con i bambini: Nuova artistica Monza, Aso S. Rocco, Gerardiana, Sanfru Basket, Scuola di Judo Monza, Ronin, la Dominante, AstroRoller Skating, Pro Victoria/VeroVolley, Freemoving, Donne Lunatiche, Palextra, GSC4 Les Petites Etoiles e Associazione Silvia Tremolada per lo sport inclusivo. Quest’ultima ha messo in campo 10 istruttori e altrettanti volontari per garantire la pratica dei diversi sport a tutti i bambini con disabilità presenti: 38 quest’anno, 12 in più rispetto alla scorsa edizione. In totale, le società sportive hanno portato in piazza 91 fra istruttori e volontari. In collaborazione con il Comune, durante l’anno le associazioni sportive hanno messo a disposizione 30 ore di lezioni gratuite una volta alla settimana per i bambini della scuola primaria a un costo competitivo di 120 euro, offrendo un’occasione sportiva anche ai più fragili, dalle 16.30 alle 17.30, in coda all’orario scolastico. Brianzacque ha contribuito con un gazebo per la distribuzione gratuita dell’acqua a tutti i bambini, mentre Sodhexo ha offerto la frutta a ogni partecipante per una merenda salutare.

La regia dell’evento è stata curata da MWRadio e dal Servizio innovazione didattica del settore istruzione del Comune. All’evento ha partecipato anche il sindaco, Paolo Pilotto, che ha sottolineato come la giornata sia "occasione di aggregazione, esercizio fisico e attività sportiva. Sport e divertimento anche per i più fragili con il percorso formativo ‘Sport per te, Sport per tutti’, dedicato alla formazione degli insegnanti e seguito quest’anno da 40 iscritti".