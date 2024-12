La nuova casa di AutAcademy. In via Piave ci si prepara al futuro

Dopo la Scuola agraria e “Out of the box“, il negozio temporaneo in via Carlo Alberto, AutAcademy trova la sua casa definitiva in via Piave 10. Qui, in uno spazio di circa 200 metri quadrati, tutto è pronto per sviluppare le potenzialità dei ragazzi con autismo e aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro.

Trasformata da pochi mesi in srl Impresa sociale autofinanziata AutAcademy, tiene qui i corsi di informatica, percorsi artistici per mosaicisti, cucina e sartoria. Mentre in un terreno tra Sovico e Macherio si terranno i corsi di giardinaggio “Il giardino del benessere“, con un agronomo. Ogni materia è insegnata da professionisti del settore. Con il designer Stefano Rossetti i ragazzi hanno realizzato oggetti natalizi per regali aziendali e presto realizzeranno la nuova pavimentazione per arredo urbano in via Campini, anche con l’aiuto della mosaicista e maestra di mosaico Barbara Chiaruttini. Nel team anche Monica Artesani, insegnante di ceramica.

In tre anni AutAcademy, con il primo bando di finanziamento della Provincia di Monza e Brianza, ha inserito in aziende del territorio 8 ragazzi nell’ambito dell’informatica e quest’anno altri 4, per inserimento dati, gestione archivi, magazzini e mailing list. Un’azienda tessile del territorio ha chiesto 8 persone per digitalizzare l’archivio dei tessuti, prima del pensionamento del precedente addetto, memoria storica ottuagenaria che conosce tutto il magazzino, ma aspetta di ritirarsi a riposo.

"Ci siamo assunti il rischio di impresa – spiega il fondatore Fabio Gadina – e prestiamo consulenza alle imprese su tutti gli aspetti burocratici e sgravi fiscali relativi rivolti all’assunzione di personale autistico. Le persone non in grado di entrare in azienda le teniamo con noi e le facciamo lavorare con le nostre commesse".

AutAcademy si propone alle aziende per strutturare insieme progetti nell’ambito del budget sociale. Tiene corsi di formazione per manager, offrendo competenze su come gestire personale autistico e spiegando quali sono i vantaggi per l’azienda. Fra i consulenti gli psicologi esperti di Analisi comportamentale applicata (Aba, nella sigla anglosassone) sviluppata in una variante italiana ad hoc, dalla dottoressa Simona Ravera.