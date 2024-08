Cecilia Colico, la nuova capitana delle Foxes Giussano: “Mi piace pensare di essere cresciuta qui”

Il suo curriculum le è valso il titolo di nuova capitana del Giussano. Stiamo parlando della ventitreenne Cecilia Colico (nella foto), che avendo iniziato a giocare a basket nelle Foxes all’età di sette anni, quest’anno festeggerà la sedicesima stagione nella società brianzola.

"Mi piace pensare di essere cresciuta con il club - dice Cecilia Colico - dalla retrocessione in Serie C nel 2019 alla promozione in A2 nel 2023. La stagione appena passata è stata molto intensa sia dal punto di vista fisico che mentale. Sono raddoppiati gli allenamenti settimanali, inizialmente non ero abituata e arrivavo a sera senza forze. Mi sono dovuta confrontare con giocatrici di alto livello e più esperte di me. È stato tutto molto stimolante, entravo in palestra ogni giorno con la voglia di migliorare per guadagnare minutaggio in partita".

Colico un cognome importante nella società di Giussano, considerato che papà Ettore, dopo un passato nel rugby, si è impegnato tanto nel basket ed è oggi presidente onorario del club dopo averlo presieduto per dieci anni.

Cecilia mette le mani avanti, però: "Il fatto che mio padre fosse presidente della società non ha mai influito sulla mia carriera da giocatrice, infatti ha sempre tenuto le cose separate sia con me che con le mie sorelle. Mi gratifica condividere con lui la passione per le foxes, non dimenticherò mai la sua gioia il giorno della promozione in A2".

In una famiglia così coinvolta nel suo sport del cuore è normale che a casa si parli molto di basket: "Lo sport ha sempre avuto un grande valore per la mia famiglia sia dalla parte della mamma che di mio papà - dice sempre la nuova capitana del Giussano - ci piace guardarlo, praticarlo e commentarlo. La pallacanestro ci unisce ed è più facile che io veda i miei parenti in palestra piuttosto che a casa. Sono sempre in prima fila a fare il tifo ed è bello che sia così. Non vedo l’ora di cominciare la stagione 2024/25". Molto stimolante e impegnativo.

"Rispetto all’anno scorso ci sono un sacco di cambiamenti - precisa la neo capitana - . Quando ho saputo che in panchina ad allenarci sarebbe arrivata Monica Stazzonelli non ci ho pensato due volte ad accettare di restare a fare parte del progetto. Sono sempre stata una giocatrice avversaria di Moky e mi ha colpito il suo modo di allenare. La squadra sarà quasi tutta nuova e vorrei che fin da subito si riuscisse a creare un gruppo unito, in quanto capitana farò del mio meglio per far si che avvenga. Siamo una formazione mediamente giovane, spero che questo possa diventare un nostro punto di forza. Io sia in partita che in ogni allenamento scenderò sempre in campo con la voglia di dare il meglio e portare a casa quante più vittorie possibile".

Dalle parole di Cecilia si capisce quanto sia stato assorbito l’insegnamento del papà Ettore Colico, che ha trasmesso alle sue tre figlie i valori fondamentali dello sport e della competizione nel rispetto di tutti i componenti.