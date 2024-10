La notte di “Catoween“. Dolcetti per i bambini in cambio di crocchette

Anche in Brianza è tempo di Halloween: un momento di festa per tanti bambini ma, purtroppo, tornano anche le false credenze sui gatti neri. Per questo l’Ente nazionale protezione animali di Monza organizza in occasione della festa di Halloween un evento controcorrente: una festa dove alla base non c’è solo il divertimento, ma anche (e soprattutto) il rispetto per i nostri amici a quattro zampe. L’appuntamento è proprio per la sera di Halloween: il 31 ottobre dalle 18.30 alle 22 del rifugio di via San Damiano si svolgerà il Catoween, una sorta di festa di Halloween dove i protagonisti saranno soprattutto i gatti. Una serata dove i dolcetti per i bambini certamente non mancheranno, ma i più piccoli dovranno meritarseli ed essere generosi coi loro amici a quattro zampe portando le pappe o i biscottini per gli ospiti del rifugio.

Sarà riproposto anche il servizio del truccabimbi per farsi trasformare in mostri, streghe o animali. L’evento è un’occasione per aprire le porte del rifugio a grandi e piccini, ma anche per mostrare il grande lavoro che ogni giorno svolgono i volontari dell’Enpa. Un evento per ricordare ai più piccoli che la scelta di aprire le porte di casa a un amico a quattro zampe è un impegno per tutta la vita. Un impegno anche dal punto di vista economico ed è per questo che, sulla scia del baratto, l’Enpa di Monza ha deciso di sensibilizzare anche in occasione della festa di Halloween offrendo dolcetti in cambio di pappe e di premietti (sul sito dell’Enpa è disponibile anche una lista delle pappe che servono con maggiore urgenza). Banditi invece gli scherzetti, soprattutto nei confronti dei nostri amici a quattro zampe che, purtroppo sono alcune volte al centro di episodi di maltrattamenti anche da parte dei più giovani. "Il consiglio di Enpa, per chi possiede un felino dal mantello nero, è di monitorarlo per quanto possibile in questo periodo e di tenerlo al sicuro in casa nei giorni attorno al 31 ottobre, soprattutto durante le ore serali e notturne. Considerando la poca visibilità data dal colore, però, tenerlo in casa di notte anche in altri periodi dell’anno è un’opzione da valutare. In questo caso, se il nostro micio è abituato a fare i bisogni in giardino, dovremo naturalmente predisporre una cassetta igienica in casa".