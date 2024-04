La macchina dell’evento. Quattro settimane con il re della buona tavola

Via alla Sagra dell’Asparago Rosa, tutto pronto a Mezzago per la 64esima edizione della kermesse più attesa dell’anno, quattro fine settimane di festa da domani al 19 maggio. Non c’è solo l’appuntamento a tavola, due i ristoranti a disposizione, quello della Pro loco a Palazzo Archinti e quello di Vivi Mezzago all’oratorio San Luigi, entrambi da prenotare, ma anche tanti momenti di incontro fra impegno, natura e cultura.

Un programma ricchissimo, dal viaggio in mongolfiera nella domenica conclusiva al plogging, la corsa raccogliendo rifiuti (12 maggio dalle 9 alle 12 partenza da piazza Libertà 4), ad Asparagicoltore per un giorno a cura dell’Agricola Rino, (1° maggio dalle 14 alle 18 alla pista ciclabile di via 25 aprile, gratis), uno dei coltivatori insieme alla cooperativa Caam che riunisce cinque aziende. Il programma di recupero dell’antica coltura in collaborazione con l’università statale di Milano ha rivitalizzato il settore e scritto una nuova pagina nell’economia del territorio. E per ripercorrere tutte le tappe della rinascita c’è “Dalla terra alla padella“, visita ai campi e alla produzione del re delle tavole di casa, pranzo a menu fisso, visita guidata alla Torre dell’Orologio a Palazzo Archinti e alla chiesetta di San Gerolamo (12 maggio dalle 10 alle 15, adesione obbligatoria al 348.9213154, 25 euro). Non mancano la lezione sulla spesa intelligente che taglia i costi senza perdere in qualità (14 maggio alle 21 a Palazzo Archinti, ingresso libero), gare di scacchi e di bocce, laboratori per bambini, musica, teatro. La formula per la Pro loco guidata da Lidya Viviani che da 35 anni organizza l’evento è sempre la stessa: passione e tradizione, un connubio inossidabile in questo pezzo di provincia. Il pubblico ne decreta da sempre il successo, ogni iniziativa finisce con il sold-out. I golosi potranno assaggiare anche il gelato e la birra sempre rigorosamente all’asparago rosa, le due specialità che hanno ampliato le degustazioni della prelibatezza.

E per chi non vuole rinunciare al piacere anche a casa, la Pro loco sta già pubblicando sulla pagina social le ricette per preparare piatti speciali nella propria cucina. Non resta che sperimentare. Per prenotare pranzo o cena alla Locanda degli Archinti si deve telefonare al numero 351.8108809 dalle 17 alle 20, il ristorante è aperto giovedì, venerdì e sabato in un solo turno serale dalle 19.30 e la domenica a mezzogiorno dalle 12.30. Per un posto all’oratorio San Luigi invece bisogna contattare il numero 351. 8527799 (le date: 1 maggio a pranzo, 12.30; 3, 4, 10 e 11 maggio solo a cena 19.30), in questo caso l’intero ricavato servirà a finanziare progetti di solidarietà.

Bar.Cal.