Omaggio a Goethe, concerto poetico a Villa Mirabello nel 275° anniversario della nascita dello scrittore

Oggi alle 17,30 a Villa Mirabello, nel Parco di Monza, nuovo appuntamento della rassegna “Mirabello cultura 2024” con un omaggio al grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe, per il 275° anniversario dalla sua nascita. L’incontro è stato organizzato nell’ambito del “Cenacolo dei musici e letterati del Mirabello”, che propone momenti culturali che fondono poesia e musica, dando poi spazio ad approfondimenti di esperti.

Quello su Goethe sarà un concerto poetico con la voce e la drammaturgia di Antonetta Carrabs, presidente de La Casa della poesia di Monza, Luca Cammarano alla chitarra (de Gli amici della musica di Monza), e poi un intervento critico di Raffaella Fossati. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione musicale Vincenzo Appiani di Monza.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) è stato uno dei massimi letterati di tutti i tempi. Scrittore, saggista, poeta e drammaturgo, la sua opera spaziò dalla letteratura alla filosofia, dalla teologia alla scienza, lasciando un’impronta indelebile sul pensiero europeo. Autore di innumerevoli opere in prosa e in versi, tra i suoi capolavori si ricordano il Faust, I dolori del giovane Werther e Viaggio in Italia. La rassegna Mirabello Cultura, giunta quest’anno alla tredicesima edizione, è organizzata dalla Casa della Poesia di Monza – in collaborazione con il Parco Regionale Valle del Lambro, la Reggia di Monza, Monza Regale, la Fondazione Musicale Vincenzo Appiani, l'Associazione Pro Monza e Zero Confini Onlus, Parco Letterario Regina Margherita – e propone al suo interno una serie di iniziative: dalla poesia, al teatro, alla musica, con numerosi incontri e conferenze.

E’ possibile arrivare a Villa Mirabello in auto, entrando da Porta Vedano. Per prenotarsi all’incontro occorre scrivere a pro.monza@tiscali.it.