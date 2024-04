Le poesie e il curioso soggiorno monzese di Lord Byron raccontati al Duomo di Monza

Monza, 19 aprile 2024 – Sabato 20 aprile alle 19 “La Casa della Poesia” metterà in scena un omaggio al grande poeta romantico George Gordon Byron – conosciuto dai più come Lord Byron –, in virtù del 200° anniversario della morte e della visita che il letterato inglese fece proprio a questo luogo durante il suo viaggio in Italia, come risulta dalle lettere in cui raccontò le sue esperienze itineranti.

L’evento, che si terrà al chiostro del Duomo di Monza, fa parte della rassegna “Mirabello cultura 2024” e prevede un excursus storico e un reading poetico impersonati da Antonetta Carrabs ed Ettore Radice de La Casa della poesia.

Locandina Lord Byron

Lord Byron dell’Italia amò l’arte, il paesaggio, la letteratura, la gente. Quando mise piede a Monza una cosa in particolare lo colpì: una mummia, tanto da parlarne in tono meravigliato in una missiva. Si trattava della mummia di Estorre Visconti, conservata ora nel Duomo di Monza.

Nato a Milano il 2 aprile del 1346 e morto a Monza il 7 gennaio del 1413, fu figlio (illegittimo) di Bernabò Visconti, già signore di Milano, di cui tentò di vendicare la morte ed ereditarne il potere, ma si ritrovò invece soltanto a dominare per sei anni la città di Monza, per poi morire a causa di un’infezione causatagli da un pesante ferimento da pietra acuminata che lo trafisse durante un assedio.

Monza ricorderà l’episodio del ritrovamento della mummia da Byron e celebrerà il poeta inglese con le sue più celebri poesie, proprio nel luogo dove sostò. Per prenotarsi bisogna scrivere un’email a pro.monza@tiscali.it.