La gattina Perla sfrattata per colpa dell’allergia

La bambina dei suoi proprietari purtroppo è risultata allergica al pelo del gatto e per Perla si cerca una nuova famiglia. È una gattina di 4 anni già sterilizzata, abituata a vivere in casa. "Perla è docile, dolce e molto affettuosa. Le piace molto la vicinanza umana e le coccole, anche se è leggermente timida con gli estranei, ma una volta abituata alla loro presenza, dimentica la sua diffidenza. Le piace molto stare anche all’aperto che in casa", raccontano i volontari del rifugio. Per adottarla, inviare un’email a juliet.berry@enpamonza.it.