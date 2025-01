La folle fuga in motorino. Poi le manette

Una fuga in motorino, le strade prese in contromano. I poliziotti alle calcagna e alla fine, il fuggitivo getta a terra il motorino e prosegue a piedi ma viene bloccato. Succede lunedì 20 gennaio scorso, alle 22.30, quando una pattuglia della polizia di Stato nota all’altezza di via Magenta angolo via Palestro un ciclomotore scuro a fari spenti. Gli intimano l’alt, ma il conducente fugge a velocità sostenuta lungo via Magenta contromano, salendo in anche sul marciapiede. La Volante, pur mantenendosi sempre a debita distanza, lo segue cercando di non perderlo di vista e, all’altezza di via Cavour all’intersezione con corso Milano, il centauro molla il ciclomotore, proseguendo la fuga a piedi. Scesi dall’auto, anche gli agenti continuano a seguirlo finché non lo trovano nascosto dietro alcuni cespugli di un giardino condominiale. Anche una volta individuato l’uomo non si è però arreso e ha colpito e spintonato i poliziotti, che sono comunque riusciti a neutralizzarlo. Nel corso della perquisizione l’uomo, identificato per un tunisino di appena 20 anni nne, è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish. Il “suo“ motorino era stato rubato a dicembre. Il giovane, con precedenti per reati di furto, rapina e immigrazione clandestina, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per il reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Processato per drettissima, gli è stato dato ilo divieto di dimora nella provincia di Monza e il Questore ha emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.