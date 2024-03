La cultura tra Europa e architettura

Corsi, conferenze, dibattiti, da maggio a novembre al Centro culturale europeo Palazzo Borromeo. Il programma della nuova stagione (nella foto, la presentazione) è frutto di una sinergia tra Comune di Cesano Maderno e Università Vita Salute San Raffaele che consente anche quest’anno di offrire un palinsesto multidisciplinare. In calendario ci sono sei iniziative che riguarderanno macro temi quali architettura, storia, politica ed economia. Il primo a partire sarà il percorso di approfondimento sulle istituzioni dell’Unione europea alla vigilia del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Il corso, curato da Nicola Pasini e Massimo Cacciari, propone 3 serate nei giovedì di maggio, il 9, 16 e 23. In contemporanea, sempre nel mese di maggio, prenderà il via la scuola per architetti e progettisti curata da Aldo Colonetti, ormai diventata un appuntamento imperdibile e qualificante del Centro culturale europeo Palazzo Borromeo. Sono in tutto 6 le serate, sempre di mercoledì, fino a metà giugno. Appuntamento unico invece, l’8 luglio, con una tappa de “La Milanesiana“, festival del dialogo tra le arti, curato da Elisabetta Sgarbi. Dal 13 settembre prenderanno il via gli 8 appuntamenti della scuola per politici e amministratori di enti locali e regione, curata dall’Unione provinciale degli enti locali che proseguiranno fino a metà novembre in una doppia versione, 8 lezioni per il corso base e 8 per il corso avanzato.

Sempre in autunno non mancheranno le conferenze della rassegna letteraria Voci della Storia, curata da Eva Musci ed Edoardo Zappa, mentre dal 19 novembre al 13 dicembre sono in programma tre convegni di politica internazionale a cura di Massimo Cacciari e Alessandro Aresu. "Non soltanto si rinnova la collaborazione con una realtà che ha ormai una rilevanza riconosciuta sul territorio, ma i contenuti dell’offerta rispecchiano pienamente l’ampiezza del progetto culturale che l’Ateneo stesso porta avanti – spiega Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita Salute San Raffaele e presidente del Centro culturale europeo Palazzo Arese Borromeo –: la storia, la politica internazionale, l’arte e l’architettura, la cultura in senso ampio sono ambiti in cui tutti i docenti sono impegnati a dare il loro contributo, in particolare nel nuovo Polo delle Scienze Umane e Sociali che unisce le facoltà di Filosofia e di Psicologia".

Gabriele Bassani