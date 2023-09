La Brianza va di corsa (per il cuore). Torna la gara podistica al Parco. I medici Synlab al fianco degli atleti

Brianza per il cuore Run: correre per la salute del cuore. Oggi all’interno del Parco di Monza, con partenza dalla Cascina San Fedele, si terrà la nuova edizione della “Brianza per il Cuore Run”, la corsa non competitiva organizzata dall’associazione, in collaborazione con Monza Marathon Team, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. Anche quest’anno, la gara prevede due percorsi di 5 km e di 10 km. Alla partenza una squadra di professionisti Synlab Cam, composta da medici, preparatori atletici e fisioterapisti sarà a disposizione dei podisti per offrire informazioni, test e valutazioni medico-sportive. Per i più piccoli Synlab Cam propone un gioco basato sui corretti stili di vita per poi accedere a piccola sorpresa con i segreti per una sana alimentazione e un’adeguata attività fisica, oltre a un contenuto multimediale a loro dedicato. Il polidiagnostico Synlab da sempre affianca la storica associazione di volontariato impegnata fin dal 1995 nella prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari a Monza e Brianza e supporta, già dalla sua prima edizione, questa manifestazione. L’azienda monzese da sempre ripone particolare attenzione al mondo sportivo, considerato elemento fondamentale per il benessere e la salute.

Negli ultimi anni, il polidiagnostico ha allargato la propria offerta in questo ambito, creando Synlab Sport HUB, un centro ad alta specializzazione dedicato ad atleti agonisti, amatoriali e società sportive, che propone un’offerta integrata di servizi di fisioterapia e di preparazione atletica e visite medico sportive e specialistiche.